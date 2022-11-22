ضبط مخور يوقف المركبات بمُفترق المساكن في بنغازي

الوطن| رصد

قالت مديرية أمن بنغازي، إن مركز شرطة بوعطني ألقى القبض على شخص مُلثم في حالة غير طبيعية يقوم باستيقاف المركبات بمُفترق المساكن.

وحول التفاصيل، ذكرت المديرية، أن معلومات ورودت لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن شخص ملثم يقوم باستيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها بمفترق المساكن، وأفادت المعلومات أن هذا الشخص في حالة سُكر ظاهر.

وعلى الفور أصدر رئيس المركز عميد أحمد النعاس تعليماته بانتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص المطلوب، وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات ملازم فرج الفاخري، تم انتقال أعضاء التحريات إلى مفترق المساكن وتم مشاهدة الشخص المطلوب وعند محاولة القبض عليه لاذ بالفرار مسرعًا باتجاه حديقة المساكن وتم اللحاق به ركضًا على الأقدام من قبل أعضاء التحريات وتم ضبطه في حالة سُكر ظاهر.

وتم الانتقال بالشخص المضبوط إلى المركز، وبالاستدلال معه حين عودته إلى رشده تبين انه يُدعى أ.ج.ع، وأفاد أنه لم يكن في وعيه وكان يقوم باستيقاف المركبات وتفتيشها على خلفية تعرضه هو وشقيقه للضرب من قبل مجموعة من الشباب أثناء وجودهم بملعب بنينا لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم، وأن سبب تواجده على المفترق لكي يقتص من الذين اعتدوا عليه وشقيقه، واعترف بتعاطي الخمور، وتم إحالته إلى النيابة العامة.