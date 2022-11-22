الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تصل سرعتها إلى (60 كيلومتر/ ساعة)، تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشار المركز في تقريره حول حالة الطقس التي تمر بها البلاد، إلى تكاثر السحب على بعض مناطق الساحل الشرقي يتخللها سقوط أمطار خفيفة، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

وتنبأ المركز بتكاثر السحب يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع أحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ( الساحل الممتد من الخمس إلى سرت).