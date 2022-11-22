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موقع رادار الإيطالي: طائرة نقل عسكرية بريطانية هبطت في مصراتة لمدة 150 دقيقة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد موقع ايتاميل رادار الإيطالي، المتخصص في متابعة حركة الطيران العسكري، أنه تم أمس الإثنين، تتبع طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز إيرباص A400M “أطلس” – رقم السجل ( reg. ZM402 ) – رقم الرحلة (RRR4523) -وهي تقوم برحلة من المملكة المتحدة إلى ليبيا.

وأوضح الموقع الإيطالي في تقرير، رصدته وترجمته «الساعة24»،  أن “الطائرة غادرت قاعدة سلاح الجو البريطاني «برايز نورتون» في «أوكسفورد شاير» في الساعة 11:48 بتوقيت وسط أوروبا وهبطت في مصراتة، ليبيا، الساعة 15:30 بتوقيت وسط أوروبا”.

وتابع التقرير، أن “الطائرة البريطانية غادرت مصراتة في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا في رحلة العودة إلى قاعدة «برايز نورتون»”.

وختم التقرير مبينًا أن “موقع إيتاميل رادار الإيطالي قام بتتبع رحلات جوية مماثلة في الماضي، غير أن طبيعة هذه المهمات لا تزال غير معروفة”.

الوسوم

موقع رادار الإيطالي

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صحيفة الساعة 24

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