ليبيا.. طائرة شحن عسكرية بريطانية تهبط في مصراتة لـ 150 دقيقة

قال موقع إيتاميل رادار الإيطالي، المتخصص في متابعة حركة الطيران العسكري، إنه تتبع طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حطت في مطار مصراتة بليبيا.

والطائرة من طراز إيرباص A400M “أطلس” – رقم السجل ( reg. ZM402 )– رقم الرحلة (RRR4523).

وأوضح الموقع الإيطالي، أمس الإثنين، أن الطائرة غادرت قاعدة سلاح الجو البريطاني “برايز نورتون” في “أوكسفورد شاير” في الساعة 11:48 بتوقيت وسط أوروبا وهبطت في مصراتة، ليبيا، الساعة 15:30 بتوقيت وسط أوروبا.

وغادرت الطائرة البريطانية مصراتة في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا في رحلة العودة إلى قاعدة برايز نورتون.

وتتبع موقع إيتاميل رادار الإيطالي رحلات جوية مماثلة في الماضي، غير أن طبيعة هذه المهمات لا تزال غير معروفة.