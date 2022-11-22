أمن بنغازي: ضبط شخص من ذوي السوابق بحالة سكر في البركة

تمكن مركز شُرطة البركة، من ضبط شخص من ذوي السوابق في حالة سكر ظاهر سُجلت بحقه 7 محاضر إيذاء وضرب ورماية على المواطنين وعند ضبطه يقوم بالرماية على أعضاء التحريات مما تسبب لهم بإصابات طفيفة.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “في إطار الخُطة المُعدة من قبل رئيس مركز البركة العميد خالد الترهوني لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون ورودت معلومات عن أحد الأشخاص من ذوي السوابق وسجلت بحقه سبعة محاضر تضمن الإيذاء والضرب وترهيب المواطنين بالرماية عليهم بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة”.

وأضاف البيان “أفادت المعلومات الواردة بتجوال الشخص المطلوب على متن مركبة آلية نوع B.m.w اللون رصاصي وعليه تم خروج أعضاء التحريات وتكثيف البحث والتحري ورصد الأماكن التي يتردد عليها الشخص المطلوب وتم مشاهدة الشخص المطلوب على متن المركبة سالفة الذكر وتم اللحاق به”.

وتابع “عند محاولة ضبطه قام بمُقاومة رجال الأمن والرماية عليهم بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش مما تسبب بإصابات طفيفة في صفوف أعضاء التحريات وتم التعامل معه وضبطه في حالة سكر ظاهر وضبط بحوزته سلاح ناري نوع خرطوش وسلاح أبيض ومواد مُسكرة وتم الانتقال به إلى المركز، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.م.ع واعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة”.