هيئة البحث على المفقودين: التعرف على 11 حالة مجهولة الهوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 November, 2022

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على 11 حالة مجهولة الهوية خلال الشهر الجاري.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق مع إدارت الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي .

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إحالة تقارير المطابقة لمكتب النائب العام مؤكدة أن إدارة المختبرات مستمرة في العمل على عينات العظام والعينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وكانت الهيئة أعلنت في بداية سبتمبر الماضي التعرف على 160 حالة عن طريق مختبرات الهيئة.