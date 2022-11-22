إصابة عنصرين بالبحث الجنائي بني وليد جراء إطلاق نار من قبل مطلوبين للعدالة

قال عضو الإعلام الأمني بمديرية بني وليد، محمد صالح، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن عنصرين من قسم البحث الجنائي التابع للمديرية أصيبا بجروح جراء إطلاق النار عليهما من قبل بعض المطلوبين للعدالة أمس الإثنين.

وأضاف صالح أن العنصرين الأمنيين جرى إسعافهما إلى مستشفى بني وليد العام لتلقي العلاج، مؤكدًا أن وضعهما الصحي مستقر حتى الآن.

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وذكر صالح أن مديرية أمن بني وليد أعلنت حالة الطوارئ وأطلقت عملية أمنية موسعة داخل المدينة للقبض على الجناة بأسرع وقت لإحالتهم إلى الجهات المختصة لتقديمهم إلى القضاء.