الدبيبة يتابع الإنفاق الحكومي وإجراءات الإفصاح والشفافية

الوطن| متابعات

تابع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الإنفاق الحكومي للعام الجاري 2022، وآلية متابعة الإجراءات التي تساعد في زيادة الإفصاح والشفافية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزيري التخطيط المكلف محمد الزيداني والمواصلات محمد الشهوبي، ومدير إدرة الرقابة على القطاع السيادي في الديوان رضا قرقاب.

وناقش المجتمعون مشروعات التنمية وضرورة التركيز على دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، وإشراكها في البرنامج التنموي، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي والمدارس والمراكز الصحية.

وتطرق المجتمعون إلى سبل تفعيل الخطوات الأخيرة التي اتخذها الدبيية حول الإفصاح والشفافية، ودور الديوان في المساعدة في تنفيذها، خاصة منصة المشتريات الحكومية، ودعم جهود الهيئة العامة للمعلومات من أجل إنجاح العمل بالمنصة.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل يهدف للمتابعة وضمان شفافية الإجراءات وصحتها.