الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح نشطة والحرارة تصل لـ 25 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود رياح جنوبية غربية، نشطة، ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 17 و25 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء قليلة السحب، تتكاثر غدا، قد يصحبها أمطار خفيفة على الساحل من الخمس إلى سرت.

والرياح جنوبية غربية، نشطة، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للأتربة والغبار اليوم، تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى المساعد)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خصوصا غدا على سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة غدا، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 21 و23 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – المادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتحول غدا إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 20 و23 درجة مئوية، وتكون منخفضة آخر الليل والصباح الباكر إلى 6 درجات مئوية على بعض المناطق.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و25 درجة مئوية.