“الناعم”: الأسبوع الماضي تم تشغيل أول إشارة مرور في سبها منذ 2011 

أكد الناطق باسم مديرية أمن سبها حسن الناعم، أنه “جرى الأسبوع الماضي تشغيل أول إشارة مرور في سبها منذ عام 2011، وتحديدا الطريق المؤدي إلى مركز سبها الطبي”. وذلك بمناسبة أسبوع المرور.

وقال الناعم، في تصريح صحفي، إن “البلاغات عن حوادث المرور كانت تتوارد يوميا إلى المديرية، ويتابع قسم المرور ويسجّل مخالفات على أصحاب السيارات غير الملتزمين بالفحص الفني والتأمين وتركيب لوحات وغيرها”.

وأوضح أن “كثيرًا من السيارات في المدينة مستوردة، وتصل من طرابلس فيتجوّل مالكها بها في سبها بتصريح مؤقت مع إلزامه بالانتهاء من إجراءاتها في غضون أسبوع وإلّا فتُحرَّر له مخالفة”.