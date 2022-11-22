وزير التعليم العالي يتهم أساتذة جامعة طرابلس بالتحريض ويهدد بالفصل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 November, 2022

توعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب المعتصمين من أساتذة جامعة طرابلس بالفصل متهما إياهم بالتحريض.

وقال وزير التعليم العالي في تسجيل مصور خلال زيارته لجامعة طرابلس إن اعتصام الأساتذة يتضمن تحريضا وتخريبا.

وطالب الوزير بأن تتم إحالة أسماء الأساتذة المعتصمين له إذا لم يقوموا بفض اعتصامهم مشددا على أن الدولة كفيلة بمنع المعتصمين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

ودعا الوزير المعتصمين إلى التفاهم مع الوزارة وأن لا يكون الأمر على حساب الطلاب الجامعيين.