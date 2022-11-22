الكوني يدعو إلى تشكيل لجان بين ليبيا ودول الساحل لوضع حلول للتهديدات المشتركة بالمنطقة

دعا عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى تشكيل لجان مشتركة بين ليبيا ودول الساحل «لإيجاد حلول للتهديدات المشتركة للمنطقة»، مؤكدًا أن «الصحراء هي مساحة تجمع ولا تفرق»، وفق كلمة ألقاها اليوم الإثنين في مؤتمر إقليمي بالعاصمة التونسية.

وترأس الكوني، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال «المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل» الذي يشارك فيه وزراء ومسؤولون من ليبيا ودول الساحل الأفريقي الخمسة، وبحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى دول الساحل ايمانويلا ديل ري وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

الكوني يؤكد على أهمية التعاون الأمن والاقتصادي بين ليبيا ودول الساحل

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الكوني أكد في الكلمة التي ألقاها خلالها افتتاحه أعمال المؤتمر «أهمية التكامل الاقتصادي والأمني بين ليبيا ودول الساحل، بما تملكه من موارد وقدرات بشرية».

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وشدد الكوني على ضرورة الخروج «بحلول تكاملية» خلال فعاليات المؤتمر، وذلك «بناء على ما جرى التوصل إليه من زيارات العمل السابقة له، خاصة مع دول الجوار، مجددًا التأكيد على ضرورة تحمل كل الأطراف مسؤوليتها، وتقاسم الأعباء فيما يتعلق بالإشكاليات العابرة للحدود».

الكوني يأمل التوصل إلى حلول ناجعة للتهديدات المشتركة في منطقة الساحل

وأعرب الكوني عن أمله في «التوصل لحلول ناجعة مشتركة» للتهديدات التي تواجه ليبيا ودول الساحل، داعيًا إلى «تشكيل لجان مشتركة بين دول المنطقة من شأنها إيجاد حلول للتهديدات المشتركة للمنطقة».

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن المؤتمر الذي ترأسه الكوني «ينظمه الاتحاد الأوروبي، ويأتي ضمن نتائج زياراته لدول الجوار التي انتهت باجتماعاته الموسعة مع قيادات الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أشهر، بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي لإيجاد سبل للتعاون الإقليمي مع ليبيا في القضايا العابرة للحدود كالهجرة غير الشرعية، وتعزيز استخدام التقنية في الأمن الحدودي، ومكافحة الجريمة المنظمة».

ويضم الوفد الليبي المشارك في المؤتمر كلًا من رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، بحضور وفود من دول الساحل وممثلين عن المنظمات الدولية في مجال التنمية، إلى جانب ممثلين عن الدول الاتحاد الأوروبي.

المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي لليبيا ودول الساحل المقام في تونس، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي لليبيا ودول الساحل المقام في تونس، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي لليبيا ودول الساحل المقام في تونس، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي لليبيا ودول الساحل المقام في تونس، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي لليبيا ودول الساحل المقام في تونس، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي لليبيا ودول الساحل المقام في تونس، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)