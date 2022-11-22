الشركسي: السويحلي يحاول تصفية الساحة لـ”الدبيبات” لكي يكملوا اختلاساتهم

الوطن|رصد

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي يحاول تصفية الساحة للدبيبات لكي لا يُنغص أحد عليهم سرقاتهم، حسب تعبيرهم.

وأضاف الشركسي في تغريدةٍ له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الشخص الوحيد الذي يتصدى للفساد هو النائب العام الصديق الصور، مؤكدًا “يريدون إزالته لكي لا يزعجوا الدبيبات في عملية اختلاسهم للبلد“.

وأتبع عضو ملتقى الحوار السياسي “السويحلي والدبيبات يعلمون أن قرارهم نهايته في المزبلة، ولكنّها محاولة فاشلة لابتزاز الصديق الصور“.