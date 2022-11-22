باشاغا يهنئ السعودية بالفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 November, 2022

هنأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين.

وأكد باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أن هذا الفوز دليل قاطع على قدرة الشباب وتحقيقهم المستحيل متى توفرت لهم القيادة الرشيدة، خالص الأماني بالتوفيق والسداد للمنتخب السعودي ودوام الخيروالرفاه للسعودية.

وأضاف باشاغا أن دولة قطر تثبت للعالم قدرتها دولةً وقيادةً وشعباً على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل مبهر، وتبعث برسالة للإنسانية أن العرب قادرون على تحقيق المعجزات متى توافرت الإرادة والإخلاص والأمانة، خالص التهاني لأشقاءنا في قطر.