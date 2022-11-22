المنقوش: المغرب يضطلع بدور إيجابي في دعم الاستقرار بليبيا

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، أن «المغرب يضطلع بدور إيجابي في دعم الاستقرار بليبيا ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمؤسسات الليبية للمضي قدمًا من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يقبلها الشعب الليبي» وفق تغريدة نشرتها وزارة الخارجية المغربية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء جمعهما على هامش أعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي ترعاه الأمم المتحدة وتستضيفه القارة الأفريقية لأول مرة بمدينة فاس المغربية.

المنقوش تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين ليبيا والمغرب

وأضافت المنقوش في تصريحها للصحفيين أنها تطمح أن يشكل المنتدى العالمي لتحالف الحضارات المنعقد في فاس «منبرًا لتبادل الأفكار والآراء من أجل مستقبل أفضل لبلدينا». لافتة إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمغرب.

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من جانبه، جدد بوريطة في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي مع المنقوش «التأكيد على مواقف المملكة المغربية بخصوص التطورات في ليبيا، وذلك من منطلق الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك للاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق».

المغرب يتابع التطورات الإيجابية في ليبيا

كما أكد بوريطة أن «المغرب يتابع كل التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية، لا سيما أن الحلول المطروحة اليوم، هي حلول مؤسساتية ومبنية على الحوار، لما فيه مصلحة لليبيا وللشعب الليبي» وفق تغريدة للخارجية المغربية.

وقالت المنقوش في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر» إنها بحثت خلال اجتماعها مع وزير الخارجية المغربي جهود المملكة في دعم استقرار ليبيا ودعم إنهاء المراحل الانتقالية.

لقاء المنقوش وبوريطة في فاس، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022. (الخارجية المغربية)