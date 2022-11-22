مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و 201 ألف برميل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 November, 2022

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 201 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 47 ألف برميل.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 876 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 631 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء و145 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط و 89 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغرى أخرى و 11 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت.