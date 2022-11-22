عون ينفي دخول وزارة النفط والغاز في نقاشات لتغيير الاتفاقية الأخيرة لمنظمة «أوبك بلس» بخصوص الإنتاج

نفى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد امحمد عون، دخول الوزارة في نقاشات لتغيير الاتفاقية الأخيرة لمنظمة «أوبك بلس» بخصوص الإنتاج، مؤكداً أن الاتفاقية «ستظل سارية المفعول».

وقال عون في تصريح صحفي نشرته وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» ردًا على ما أثير في هذا الشأن «إن وزارة النفط والغاز ملتزمة باتفاق أوبك لتحقيق التوازن فى سوق النفط، وستدعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف».

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