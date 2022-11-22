الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 201 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 201 ألف برميل, وبلغ إنتاج المكثفات 47 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 876 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 631 مليون قدم مكعب، وإنتاج المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 145 مليون قدم مكعب.

وأكدت أن إنتاج مصنع الحديد والصلب ومصانع أخرى 89 مليون قدم مكعب، وإنتاج مصانع الأسمنت بلغ 11 مليون قدم مكعب.