رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدًا من قبيلة المجابرة

طبرق 22 نوفمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، وفدًا من قبيلة المجابرة.

وتطرق اللقاء لضرورة دعم مناطق جالو وأوجلة وإجخرة، من حيث الوظائف والبنية التحتية والاهتمام بالقطاع الصحي وسرعة إنجاز طريق أجدابيا – جالو، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للاهتمام بالمناطق المذكورة.

وأكد وفد قبيلة المجابرة على دعمهم الكامل لمساعي رئيس المجلس لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مقدمين له دعوة رسمية لزيادة مدينة جالو. (وال)

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