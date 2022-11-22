وزيرة ثقافة الدبيبة: اهتمامنا بالأطفال وصل إلى تأسيس برلمان لهم

رأت وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي، أن اهتمامهم بالأطفال وصل إلى تأسيس برلمان لهم.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “أقامت المفوضية العُـليا للكشافة والمـرشدات بالتعاون مع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في طرابلس، احتفالية احتفاء باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي”.

وخلال الحفل، قالت توغي: “وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تضع أطفال ليبيا في صلب اهتماماتها وبرامجها وحرصها على المشاركة والتعاون مع كافة المؤسسات العامة والمجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإرساء ثقافة حقوق الطفل، وقد شارك الأطفال في فعاليات مثل إنشاء برلمان الطفل الذي أعلنا عن تأسسيه مؤخرا للاستماع إلى أصوات وآراء الاطفال وللتعرف على تطلعاتهم واقتراحاتهم وتعزيز قدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات، لأنهم الرصيد الذي لابد أن نستثمر فيه معرفيا وسلوكيا تربية وثقافة حتى نضمن تقدم المجتمع”.

وتضمنت الاحتفالية التي حضرها القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا، ووكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون عبد الباسط ابوقندة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بحقوق الطفل، وبمشاركة قادة وفرق الكشاف، تقديم عدد من اللوحات الفنية والغنائية ومجموعة من الفقرات الحوارية قدَّمها الأطفال المشاركون وذلك تعبيراً عن تفاؤلهم بالمستقبل.

وفي ختام الحفل منحت خدمة وتنمية المجتمع المدني بمفوضية الكشافة والمرشدات وزيرة الثقافة قلادة العطاء تقديراً لجهودها في دعم المناشط الثقافية، لا سميا مناشط ويرامج الأطفال في كل المجالات، كما تم تكريم الطفلة ريفان احمد لمشاركتها الفعالة خلال مؤتمر قمة المناخ في مصر.