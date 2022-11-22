مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إقالة علي الحبري من منصبه في مصرف ليبيا المركزي ولجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأفاد بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وانتهى إلى «إقالة علي الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة».