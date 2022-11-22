الماهري: وفاة طفل بالتهاب السحايا واشتباه في إصابة 18 آخرين

أكدت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، “وفاة طفل ضمن 8 حالات مصابة بالتهاب السحايا والاشتباه في إصابة 18 آخرين بالمرض”.

وقالت «الماهري» في تصريح صحفي، إن “المركز سجل نحو 22 حالة إصابة بالتهاب السحايا في المركز خلال الشهر الجاري”.

وأوضحت أن “فرق الرصد تواصل العمل لمعرفة أسباب انتشار هذا المرض في المدينة بشكل لافت للنظر”.

وكانت الماهري قد صرحت في وقت سابق أن الحالات المصابة التي استقبلها المركز جميعها من الأطفال ونعمل على دراسة معظم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدّل الإصابات بينهم”.

وأوضحت أن “بعض الحالات دخلت إلى قسم الإيواء، وهي تعاني من نزلة معوية شديدة وارتفاع في درجات الحرارة وهناك تخوف من زيادة انتشار التهاب السحايا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الشهر و10 سنوات”.