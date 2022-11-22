التومي يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي مشاريع الحكم المحلي خلال 2023

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، مشاريع الوزارة المزمع تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة للعام 2023، وذلك في إطار التعاون الدولي ودعم البلديات.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء حضره الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر الدين المحتوت ونائبه أيمن أبوالقاسم ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة ميساء الرجيبي ونائب رئيس وحدة شمال أفريقيا في بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا ليز بات ورئيس قسم التعاون المكلف بالبعثة لوتشيا سانتوتشيوني ومدير مكتب البرامج فيسنتي سيليس.

تفعيل اللامركزية في البلديات

وأوضح بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك»، أن اللقاء ناقش أداء عمل وزارة الحكم المحلي، وتقييم المشاريع المنجزة خلال العام 2022، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهت تنفيذها، حيث قدم الحاضرون بعض المقترحات التي من شأنها المساهمة في تسريع وتحسين نسب إنجاز أعمال المشاريع وفق السقوف الزمنية المحددة لها، وبحث التعاون في إنجاح تفعيل اللامركزية في كافة البلديات.

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الخطة الاستثمارية للعام 2023

ووأضاف أن اللقاء بحث أيضًا المشاريع المزمع تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة للعام 2023، مع التأكيد على أهمية تحديد الأولويات وتنفيذ الـمشاريع الـتي تصب في مصلحة المواطنين.

وأكد التومي اهتمام وزارة الحكم المحلي بدعم البلديات من خلال تنفيذ عدة مشاريع خلال 2023، يجري من خلالها تقديم عدة خدمات على مستوى صياغة الاستراتيجيات وإجراء الدراسات وتقديم المشورة الفنية، وهو ما يصب في سبيل دعم الإدارة المحلية وتفعيل مشروع اللامركزية في ليبيا.

جانب من لقاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (صفحة الحكومة على فيسبوك)