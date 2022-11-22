باشاغا: فوز المنتخب السعودي دليل على قدرة الشباب تحقيق المستحيل متى توفرت القيادة الرشيدة

العنوان – بنغازي

علق رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، على هزيمة المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره الأرجنتيني ضمن مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال باشاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :” أهنئ المملكة العربية السعودية قيادةً و شعباً على الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين”.

وتابع رئيس الحكومة في منشوره :”هذا الفوز دليل قاطع على قدرة الشباب وتحقيقهم المستحيل متى توفرت لهم القيادة الرشيدة”.

وأضاف باشاغا :”خالص الأماني بالتوفيق والسداد للمنتخب السعودي ودوام الخير والرفاه للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

ولفت إلى أن دولة قطر تثبت للعالم قدرتها دولةً وقيادةً وشعباً على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل مبهر.

وأكد أن تنظيم البطولة تبعث برسالة للإنسانية أن العرب قادرون على تحقيق المعجزات متى توافرت الإرادة والإخلاص والأمانة، خالص التهاني لأشقاءنا في قطر.

ونجح المنتخب السعودي من تسجيل انتصار بطولي بإلحاقه الهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف ضمن أولى مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 على ملعب لوسيل.

وقلب المنتخب السعودي تأخره في الشوط الأول بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، إلى فوز باهر بهدفين من صالح الشهري 48، وسالم الدوسري 53.

ووضع فوز المنتخب السعودي الملحمي حدا لسلسلة الانتصارات التاريخية للمنتخب الأرجنتيني، حيث كان يطمح الأخير في معادلة الرقم القياسي الذي بحوزة منتخب إيطاليا، ببلوغ المباراة الـ37 في سلسلة الانتصارات المتتالية.