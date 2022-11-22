الكوني يترأس المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي لليبيا ودول الساحل

الوطن|رصد

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل، المنعقد في العاصمة التونسية تونس، بمشاركة ليبيا ودول الساحل الإفريقي الخمسة، وبحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى دول الساحل ايمانويلا ديل ري، وعدد من وزراء دول الساحل وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وشارك الوفد الليبي المؤتمر كل من، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بحضور وفود من دول الساحل، وممثلون عن المنظمات الدولية في مجال التنمية، إلى جانب ممثلين عن الدول الاتحاد الاوروبي.

وأكد الكوني في الكلمة التي القاها خلالها افتتاحه أعمال المؤتمر على أهمية التكامل الاقتصادي والأمني بين ليبيا ودول الساحل، بما تملكه من موارد وقدرات بشرية، مؤكداً أن الصحراء هي مساحة تجمع ولا تفرق.

وشدد النائب بالمجلس الرئاسي على ضرورة الخروج بحلول تكاملية، بناءً على ما تم التوصل إليه من زيارات العمل السابقة له، خاصة مع دول الجوار، مؤكدًا على ضرورة تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها، وتقاسم الأعباء فيما يتعلق بالإشكاليات العابرة للحدود.

ودعا الكوني إلى ضرورة تشكيل لجان مشتركة من شأنها التوصل لحلول ناجعة مشتركة، لإيجاد حلول للتهديدات المشتركة للمنطقة.

يأتي ترأس السيد موسى الكوني للمؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، ضمن نتائج زياراته لدول الجوار، والتي انتهت باجتماعاته الموسعة مع قيادات الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أشهر، بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي، لإيجاد سبل للتعاون الإقليمي مع ليبيا في القضايا العابرة للحدود كالهجرة غير الشرعية، وتعزيز استخدام التقنية في الأمن الحدودي، ومكافحة الجريمة المنظمة.