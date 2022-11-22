ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

22 November, 2022

قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس في تصريحات صحفية ان مجلس النواب صوت اليوم على إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري من منصبه.

واضاف بوراس ان إقالة الحبري جاءت على خلفية تقارير اللجنة المكلفة من البرلمان بمراجعة أعمال لجنة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة حيث تم تكليف ديوان المحاسبة للتحقيق مع الحبري وإعفائه من رئاسة لجنة إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.