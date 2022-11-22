خلال لقائه وفدا أوروبيا.. الكوني يؤكد أهمية بناء حرس حدود صحراوي في ليبيا

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، أهمية دعم بناء حرس حدود صحراوي في ليبيا بدلًا من تقديم الدعم والمساندة على الساحل، ونقل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية للصحراء للقيام بمهامها بدلًا من مراقبة الساحل.

جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلة الاتحاد الأوروبي لدول الساحل، إيمانويلا ديل ري، والفريق التابع لها، بحضور رئيس الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق ركن محمد الحداد، على هامش اجتماعات المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل الذي عُقد في العاصمة التونسية اليوم.

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الكوني يؤكد ضرورة تقاسم الأعباء والالتزامات

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي بأن ديل ري قدمت إحاطة للكوني، حول طبيعة عمل الاتحاد الأوروبي في دول الساحل، وسبل التعاون الإقليمي والتنسيق مع ليبيا.

وأكد الكوني ضرورة تقاسم الأعباء والالتزامات لحل الإشكاليات المتعلقة بأمن الحدود، لا سيما تعزيز مراقبة المنافذ والحدود، وتنمية المجتمعات الحدودية، وتعزيز التنمية المكانية في دول الساحل والجنوب الليبي، معتبرًا أن التكامل في العمل بين ليبيا ودول الجوار النيجر وتشاد التي تربطها حدود طويلة مع ليبيا عامل ضروري لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

جانب من لقاء النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع وفد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 (المجلس الرئاسي)

جانب من لقاء النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع وفد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 (المجلس الرئاسي)