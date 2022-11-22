بنغازي| وزير الداخلية يفتتح فعاليات مؤتمر الأمن القومي في ليبيا

بنغازي 22 نوفمبر 2022 (وال) _ انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، فاعليات مؤتمر الأمن القومي في ليبيا، والذي تنظمه وترعاه وكالة وزارة الداخلية تحت شعار (المجهر الأمني على الغذاء و الدواء).

و يهدف المؤتمر الذي حضره وزير الداخلية و وكيل وزارة الداخلية و ضباط من الداخلية و القوات المسلحة، إلى بناء مجتمع خال من الأمراض بالحد من استيراد المواد الكيمائية المسرطنة، و معرفة مدى جودة الغذاء و الدواء في السوق المحلي بغية ضمان مستقبل آمن.

و افتتح وزير الداخلية عصام بوزريبة جلسات المؤتمر قائلاً: أن اللجنة كلفت بقرار من وكيل وزارة الداخلية للتفتيش عن ماهو ضار بصحة المواطن من ناحية الغذاء و الدواء، و ضمت كفاءات وطنية من الداخلية و الرقابة على الأغذية و الأدوية، الإصحاح البيئي، الحرس البلدي، بالإضافة إلى وزارتي الصحة و البيئة.

وأضاف: عملت اللجنة تحت إشراف المحامي العام و بمباركة النائب العام و الشارع الليبي، وأحالت للنيابة العامة ما يقارب عن 360 قضية تم البت فيها، و تم إغلاق العديد من المطاعم و المخابز و مراكز التجميل و العيادات و غيرها.

و تستمر فاعليات المؤتمر على مدار يومين متتالين بواقع عشر جلسات علمية، تناقش فيها 34 ورقة بحثية تتحدث عن (الغذاء و الدواء و أثره على الأمن القومي الليبي، أسباب مرض السرطان في ليبيا وطرق الحد منه، دور الإعلام في التوعية والإرشاد لثقافة الصحية و الاستهلاك الآمن للغذاء و الدواء، المحتوى الكيمائي لبعض منتجات البطاطا الجاهزة داخل أسواق منطقة براك الشاطئ، إضافة إلى دور الخطاب الديني في تعزيز الآمن الفكري الغذائي في منهاج النبوة و العصر الحديث، رقابة الجهات الضبطية على العمالة الوافدة، مبدأ السلامة الغذائية في ليبيا، الأزمات السياسية وتصدع الأمن الاقتصادي داخل الدولة، قياسات مؤشر المخاطرة في الحبوب المستهلكة في ليبيا، مؤشرات الغذاء الأمن في المنطقة الشرقية، استراتيجات السيطرة على السموم الفطرية، فوائد و مخاطر الإشعاع و المبيدات، تحسين المؤسسات الرقابية، وإدارة المخاطر الأمنية في البلاد). (وال _ بنغازي) هـ ش

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