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المنفي يبحث مع أعيان وحكماء قبيلة “المسامير” سبل الخروج من الأزمة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في طبرق، وفدًا من أعيان وحكماء وشباب قبيلة المسامير.

وبحث اللقاء، التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ليبيا، وسبل الخروج من حالة الانسداد السياسي بإنهاء كافة الأجسام السياسية والمراحل الانتقالية والوصول للانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

وأكد وفد قبيلة المسامير دعمهم الكامل لخطوات المنفي المتزنة تجاه القضية الليبية، والتي يسعى من خلالها إخراج ليبيا لبر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة يرضى بنتائجها الجميع.

الوسوم

#محمد المنفي الانتخابات المجلس الرئاسي قبيلة المسامير ليبيا

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الوطن الليبية

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