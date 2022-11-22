الدبيبة يتفق مع شكشك على تشكيل فريق عمل لضمان صحة الإجراءات الحكومية

عقد ديوان المحاسبة، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزيري التخطيط المكلف محمد الزيداني والمواصلات محمد الشهوبي، ومدير إدرة الرقابة على القطاع السيادي في الديوان رضا قرقاب.

وبحث الاجتماع، الإنفاق الحكومي للعام الجاري 2022، وآلية متابعة الإجراءات التي تساعد في زيادة الإفصاح والشفافية، وتفعيل الخطوات الأخيرة التي اتخذها الدبيبة ودور الديوان في المساعدة في تنفيذها، خاصة منصة المشتريات الحكومية، ودعم جهود الهيئة العامة للمعلومات من أجل إنجاح العمل بالمنصة.

وناقش الاجتماع مشروعات التنمية وضرورة التركيز على دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، وإشراكها في البرنامج التنموي، والاهتمام بالخدمات الأساسية التي يعاني منها المواطن، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والمدارس والمراكز الصحية.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل يهدف للمتابعة وضمان شفافية الإجراءات وصحتها.