ابن شقيق أبو عجيلة: مصدر المعلومات الوحيد عن المختطف مواقع التواصل الاجتماعي!

الوطن / رصد

قال ابن شقيق المواطن المختطف أبو عجيلة مسعود، إن الجهات الأمنية ومكتب النائب العام، أكدوا لهم عدم امتلاكهم أية معلومات عن المختطف.

ورجّح ابن شقيق أبوعجيلة في تصريحات صحفية، أن يكون الاختطاف مرتبطاً بقضية لوكربي، لافتاً أن المصدر الوحيد للمعلومات عن المختطف هو مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتم إذاعته حول اتهام جهات أمنية تابعة للدبيبة بالوقوف وراء عملية الاختطاف.

وأضاف: “تواصلنا بوفد مكون من 40 شخصية يوم أمس، من حكومة الدبيبة في مقر مجلس الوزراء، ولم نستفد شيئا ولم نستطع مقابلته “.

وأكّد ابن شقيق أبو عجيلة، أن المختطف في الثمانين من عمره، ولا يستطيع الحركة، بسبب معاناته من مجموعة أمراض مزمنة، بعد قضائه مدة عشر سنوات في السجن، على خلفية محاكمته بتهمة الانتماء عام 2011.