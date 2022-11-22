أجرت وزيرة خارجية حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي، ناصر بوريطة، على هامش أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة، المنظم بفاس.

وأشارت المنقوش، في تصريح للصحافة، إلى أن المغرب “يلعب دورا إيجابيا في دعم عملية الاستقرار في بلادها، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وذلك للمضي قدما والوصول إلى إنهاء القاعدة الدستورية، في أفق تنظيم انتخابات نزيهة وحرة يقبلها الشعب الليبي”.

وأضافت أن ليبيا لن نستقر بدون دعم جهود الدول الشقيقة، سواء في القارة الإفريقية، أوالدول المغاربية، وكذا الصديقة في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، معتبرة أن “استقرار ليبيا من استقرار المنطقة”.