ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و201 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونا و201 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، محققة زيادة بنحو 15 مليون برميل، مقارنة بإحصائية أمس الإثنين التي بلغت مليوناً و186 ألف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 47 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ52 ألف برميل أمس.

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استهلاك 876 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 876 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ853 مليون قدم مكعب في إحصائية أمس الإثنين.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 631 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و145 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و89 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و11 مليون قدم لمصانع الإسمنت.