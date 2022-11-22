الدبيبة يطلق مشروع “شفاء” لتنظيم علاج السرطان في ليبيا

العنوان – طرابلس

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مشروع “شفاء” لتنظيم علاج السرطان في ليبيا.

وأصدر الدبيبة خلال إطلاقه للمشروع، قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التي ستكون مُستقلة إداريًا وماليًا وتابعةً لرئاسة الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء أن الهيئة تكون تحت الإشراف المباشر، لوضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لمكافحة السرطان ومتابعة تنفيذها، واتخاذ الإجراءات لتوطين علاج المرضى بالداخل.

وبحسب الدببة سيتم ضم كل مراكز السرطان لتكون تابعة للهيئة، وإعداد قاعدة بيانات لتحديد الاحتياجات من الأدوية والأجهزة اللازمة.

واعتمد رئيس الوزراء الوثيقة الوطنية للوقاية والكشف المبكر، التي ستبدأ بمراحل التوعية والوقاية حتى فبراير 2024 لتبدأ بعدها مرحلة الفحص الإلزامي لكل النساء الليبيات فوق سن الـ35.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لرئيس جهاز تطوير العلاج بالداخل والخارج، لتشكيل لجنة مُستعجلة تتابع 60 حالة من حالات السرطان الأطفال في مدينة بنغازي، وإيفاد الحالات الخطيرة للخارج.