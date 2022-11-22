أبوجناح يتعهد بتحسين الخدمات الصحة للسجناء

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، أن الوزارة ستبذل أقصى ما يمكن من أجل النهوض بخدمات الصحة للسجناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة، بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه المؤتمر الدولي الثاني لصحة المعتقلين والمحتجزين، المقام في تونس على مدى يومين، بمشاركة ممثلين عن وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية ومجموعة من الخبراء الدوليين، بحضور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا.

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أبوجناح: التحديات الهيكلية والأمنية تؤثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة للسجناء

وقال أبوجناح، وفق بيان نشرته وزارة الصحة على «فيسبوك»، إن التحديات الهيكلية والأمنية التي تواجه نظام السجون في ليبيا تؤثر سلبًا على الخدمات الصحة المقدمة للسجناء، مشيرًا إلى «إيلاء وزارة الصحة الاهتمام البالغ لهذا الملف الذي يعد من أولويات الوزارة».

فريق دولي لتقييم الحالة الصحية للسجون الليبية

وأوضح البيان أن الفريق المكلف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيباشر عمله في ليبيا بعد المؤتمر لتقييم كل السجون من الناحية الصحية.

جانب من مشاركة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح في المؤتمر الدولي الثاني لصحة المعتقلين والمحتجزين المقام في تونس، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 (وزارة الصحة)

جانب من مشاركة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح في المؤتمر الدولي الثاني لصحة المعتقلين والمحتجزين المقام في تونس، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 (وزارة الصحة)