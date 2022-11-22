بعد أن أودى بحياة 9 أطفال.. “الدبيبة” يعلن تأسيس هيئة لمكافحة السرطان

الوطن / رصد

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، قراراً بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، مطلقاً مشروع “شفاء” لتنظيم علاج السرطان في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة، إن الهيئة ستتولى وضع السياسات والبرامج لمكافحة السرطان في البلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضم جميع مراكز السرطان حتى تكون تابعة لها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات لتحديد الاحتياجات من الأدوية والأجهزة اللازمة.

وأوعز الدبيبة بتشكيل لجنة مُستعجلة لمتابعة الوضع الصحي لـ60 حالة من حالات سرطان الأطفال في مدينة بنغازي، وإيفاد الحالات الخطيرة منها للعلاج في الخارج.

وتأتي هذه القرارات من الدبيبة، بعد أن أعلن وزير الصحة عثمان عبدالجليل، في وقت سابق، عن وفاة 9 أطفال من مصابي أمراض الأورام في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي.

وحمّل عبد الجليل في بيان لوزارة الصحة، مصرف ليبيا المركزي مسؤولية وفاة الأطفال، بعد رفضه فتح اعتمادات مستندية لهم لصالح مركز الحسين للسرطان في الأردن، على خلفية تحويل مستشفى بنغازي لهم هناك.

ودعا البيان الجهات التشريعية والرقابية في البلاد للتدخل من أجل إلزام المصرف المركزي بفتح الاعتمادات مستقبلاً؛ حتى يتسنّى إيفاد أطفال الأورام لعلاجهم في الخارج.

ووصف مراقبون قرار الدبيبة بالمتاجرة المفضوحة بمأساة أطفال مرضى السرطان، عبر الإصرار على مزاولة السلطة واستصدار القرارات “الوهمية” في ظل فقدان حكومته شرعيتها، وتدهور المشهد السياسي الليبي وتعثر الانتخابات، الأمر الذي يدفع أطفال الأورام فاتورته في عموم البلاد.

من جهته طالب محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، الثلاثاء، النائب العام بمحاسبة وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، بتهمة تضليل الرأي العام والافتراء والتشهير، وفق قوله.

وقال الكبير في تصريحات، إن اتهامات عبد الجليل له بعدم قبول صرف مبالغ لابتعاث الأطفال المصابين بالأورام للعلاج، هي ادعاءات باطلة وأكاذيب ملفقة، على حدّ تعبيره.