«بليحق»: مجلس النواب أقال «الحبري»من منصبه كمحافظ مكلف للمركزي 

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، تفاصيل القرارت التي أصدرها مجلس النواب، في جلسته اليوم الثلاثاء، والتي جاء في مقدمتها إقالة علي محمد سالم الحبري، من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.

وأوضح بليحق، في بيانه، أن المجلس أقر في جلسته؛ “تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة منذ تاريخ إنشائها حتى الآن”.

كما أقر المجلس؛ “مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم “.

وأشار بليحق؛ إلى أنه تم أيضًا خلال الجلسة؛ “إقرار القانون الموحد للمرتبات”، و “إقرار قانون إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة”.

وأوضج بليحق أن الجلسة أيضًا شملت قرار “التصديق على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الصادرة عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ” اليونسكو» عام 2003″.

“رفض مجلس النواب بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي، ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى”. بحسب «بليحق»

وأكمل أن المجلس، أصدر قرارًا بـ”ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن «بوعجيلة مسعود المريمي» والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج”.

وأردف أنه تم “التأكيد على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفاً فيها”، لافتًا إلى أنه تم “تكليف اللجنة التشريعية بإعداد مخاطبة للنائب العام بشأن التصرف في حصة

ليبيا من قبل الحكومة منتهية الولاية في شركة هس الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية وشركة «كونكوفليس»”.