«التايمز» البريطانية: الأمير البلجيكي لوران متهم بابتزاز الصندوق السيادي الليبي

أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية بأن الأمير البلجيكي لورين يواجه اتهامات بابتزاز للصندوق السيادي الليبي، بشأن ديْن مزعوم على الدولة الليبية.

وأوضح التقرير الذي كتبه محرر الشؤون القانونية جوناثان إيميس، أن الأمير متهم بمحاولة «ابتزاز مسؤول مالي ليبي بشأن دْين مختلفٍ عليه بقيمة 67 مليون يورو».

واتهم الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، الأمير لورين بمحاولة استخدام سلطاته والتأثير على السلطات في بلاده، وإقناعها بإصدار بلاغ اعتقال، كي يواجه اتهامات في أوروبا.

– بسبب ديون مزعومة.. رئيس مؤسسة الاستثمار يتلقى تهديدات من الأمير البلجيكي لوران

وفي السياق نفسه، أشارت جريدة «بروسلز تايمز» البلجيكية، إلى تحدث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن عن الأضرار التي لحقت به وعائلته من جراء هذه التهديدات، وما تلاها من إجراءات اتخذتها السلطات البلجيكية في إطار تنفيذ التهديدات.

خلاف الأمير لورين والصندوق السيادي الليبي

ويعود خلاف الأمير لورين (59 عامًا)، وهو الأخ الأصغر للملك فيليب، مع مدير الصندوق السيادي الليبي إلى عام 2011، عندما جمّد مجلس الأمن الدولي الأموال التي تملكها الدولة الليبية أو تسيطر عليها.

وفي العام نفسه، ظهر خلاف بين صندوق التطوير العالمي المستدام الذي يترأسه الأمير لورين، ووزارة الزراعة الليبية بشأن الأموال المجمدة. وفشل الصندوق في الحصول على الأموال التي يُزعم أنها مرتبطة بصفقة إعادة تحريج فاشلة مع حكومة النظام السابق، وجرى توقيعها عام 2008.

وارتفع الديْن المزعوم من 17 مليون يورو إلى 67 مليونًا نتيجة الكلفة والفائدة. وفي 2014، أمرت محكمة بلجيكية الوزارة الليبية بدفع تعويضات للصندوق، كما طلبت السلطات البلجيكية من مجلس الأمن الإفراج عن جزء من الأموال. لكن الرئيس والمدير التنفيذي لسلطة الاستثمار الليبية عارض الطلب على أرضية أن المؤسسة الليبية للاستثمار غير مرتبطة بالدولة، وهو موقف أيّدته الأمم المتحدة.

تقرير صحيفة «التايمز» البريطانية (الإنترنت)