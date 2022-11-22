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الكوني: أعتذر باسم ليبيا لجميع الدول المتضرّرة من تدفق السلاح إلى البلاد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قدّم عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اعتذارًا باسم ليبيا لجميع الدول التي تضررت بعد عام 2011 جراء تدفق السلاح من داخل البلاد.

وحمّل الكونى خلال كلمة له في المؤتمر الإقليمي حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل، الانفلات الأمني مسؤولية انتشار السلاح في ليبيا وتقديمه للجماعات الإرهابية، ما أدى إلى شبه انهيار للدولة، على حد تعبيره.

وطالب الكوني جميع الدول بتحمّل مسؤولياتها، والتصدي لمن وصفها بـ”المجموعة القليلة”، من الإرهابيين ومهربي البشر، الذين يهدفون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن “الوضع في المنطقة يحتاج إلى تشكيل غرف عمليات مشتركة لمتابعة أي تحركات، ووضع استراتيجية واضحة وذلك بالتواصل الدائم مع الاتحاد الأوروبي والدول المَعنية”.

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#الإرهاب #السلاح ليبيا موسى الكوني

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الوطن الليبية

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