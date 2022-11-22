المنفي يبحث مع وفد من قبيلة المسامير إنهاء كافة الأجسام السياسية للوصول للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وفداً من أعيان وحكماء وشباب قبيلة المسامير، وذلك وفق إيجاز صحفي نشره المكتب الإعلاني لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحث اللقاء، التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ليبيا، وسُبل الخروج من حالة الانسداد السياسي بإنهاء كافة الأجسام السياسية والمراحل الانتقالية والوصول للانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

وأكد وفد قبيلة المسامير، عن دعمهم الكامل لخطوات رئيس المجلس الرئاسي المتزنة تجاه القضية الليبية، والتي يسعى من خلالها إخراج ليبيا لبر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة يرضى بنتائجها الجميع.