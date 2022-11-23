وزارة الصحة: استقرار أوضاع حالات المصابة بـ«التهاب السحايا» في سبها

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، استقرار أوضاع حالات المصابة بـ«التهاب السحايا» في مركز سبها الطبي.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها تابعت الأنباء المتداولة حول تزايد الإصابات بـ«التهاب السحايا» لدى الأطفال داخل مركز سبها الطبي.

وأكد المكتب الإعلامي بالوزارة استقرار أوضاع الحالات في المركز بحسب التقارير الواردة، مشددًا على الأطقم الطبية والطبية المساعدة، اتباع تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح بخصوص متابعة الحالات الموجودة داخل المركز، لمعرفة نوع المرض المسبب بالتحديد، والحد من انتشاره.

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مركز سبها الطبي متخوف من انتشار التهاب السحايا بين الأطفال

وأمس الإثنين أعلن مركز سبها الطبي وفاة طفل لم يتجاوز العامين، كان يتلقى العلاج في غرفة العناية المركزة بقسم الأطفال، متأثرا بإصابته بمرض التهاب السحايا.

وأعرب المركز عن تخوفه من «انتشار التهاب السحايا» بين الأطفال بهذه الأعمار الصغيرة، داعيا أولياء الأمور إلى الإسراع في التوجه للمرافق الصحية القريبة حال حدوث نزلات معوية للأطفال أو اشتباه بحدوث تسمم غذائي.