رئيس شركة الكهرباء يعد بإدخال كامل وحدات التوليد إلى الخدمة

وعد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد عمر المشاي، بتوفير الإمكانات والاحتياجات اللازمة لكافة المحطات في مختلف أنحاء ليبيا من أجل إدخال كامل وحدات التوليد إلى الخدمة لتعزيز القدرات الإنتاجية للطاقة وسد العجز الحاصل في الشبكة العامة للكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المشاي وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من مديري العموم بالشركة، مع مديري المحطات الموزعة في شرق وغرب وجنوب ليبيا بالكامل، بحسب ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الشركة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مجلس الإدارة للأعمال المنجزة من قبل مديري محطات توليد الكهرباء ومعرفة القدرات الإنتاجية لكل منها والمراحل المنجزة للعمرات الجسيمة والصيانات الدولية للمحطات التي استؤنفت داخلها أعمال العمرة والصيانة الدورية وتسجيل الاحتياجات والنواقص لكل محطة بما يضمن تشغيلها بكامل قدرتها.

وأكد المشاي في تصريح نشرته الشركة العامة للكهرباء «تسجيل كل المطلوب لكل محطة» بعد «الاستماع للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المحطات ووضع المختنقات والحلول بالحسبان»، واعدًا «بتسخير كافة الإمكانات والقدرات للمحطات بما يجعلها تدخل للخدمة بكامل وحدات توليدها وقدراتها الإنتاجية».

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن مديري المحطات استعرضوا خلال الاجتماع الأعمال المنجزة من قبلهم، مؤكدين أن محطات التوليد التابعة للشركة «تعمل على قرب إدخال وحدات توليد بقدرات إنتاجية على الشبكة والتي لوحظ دخول بعضها أخيراً، مضيفة قدرات إنتاجية على الشبكة».

وأثنى المشاي في ختام الاجتماع على الجهد والعمل المتواصل والملحوظ من قبل فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء والتزامهم بتنفيذ الخطط الموضوعة التي من شأنها تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد التي لوحظت نتائجها أخيراً، من عودة الشركات الأجنبية الرائدة للعمل داخل المحطات وإنجازها لأعمال مستقبلية تساهم بتحسين أداء الشبكة، وكذلك دخول عدد لابأس به من وحدات التوليد على الشبكة بعد نجاح أعمال العمرات والصيانات عليها.

وتعهد المشاي بتسخير كامل الإمكانات وتوفير الاحتياجات لكامل العاملين لتحقيق الهدف «ألا وهو استقرار الشبكة وتوسعتها بما يضمن راحة المواطن» وفق الشركة العامة للكهرباء.