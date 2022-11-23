بليحق ينفي وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه

العنوان – بنغازي

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه.

وأكد بليحق أن ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه لرفضه من شريحة واسعة من المحامين غير صحيح.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه لا يوجد ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته الإثنين أو الثلاثاء مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة.

وأوضح بليحق أن هذا الخبر عار عن الصحة، داعيًا وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار من خلال مصادرها الرسمية.