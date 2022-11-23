الكوني لــ”ممثلة الاتحاد الأوروبي”: من الضروري بناء حرس حدود في ليبيا بدلا من تقديم الدعم

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني “، اليوم الثلاثاء ممثلة الاتحاد الأوروبي لدول الساحل ” ايمانويلا ديل ري “، والفريق التابع لها ، بحضور رئيس أركان الجيش الليبي الفريق ركن ” محمد الحداد “، على هامش اجتماعات المؤتمر الاقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل الذي انعقد في العاصمة التونسية اليوم.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي عبر صفحته على “فيسبوك” قدمت ديل ري إحاطة “للكوني”، حول طبيعة عمل الاتحاد الأوروبي في دول الساحل، وسبل التعاون الإقليمي والتنسيق مع ليبيا.

وخلال الاجتماع أكد الكوني، على ضرورة تقاسم الأعباء والالتزامات لحل الاشكاليات المتعلقة بأمن الحدود، لاسيما تعزيز مراقبة المنافذ والحدود، وتنمية المجتمعات الحدودية، وتعزيز التنمية المكانية في دول الساحل والجنوب الليبي..

كما اعتبر التكامل في العمل بين ليبيا ودول الجوار “النيجر وتشاد” التي تربطها حدود طويلة مع ليبيا عاملا ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقليمي، وجدد تأكيده على أهمية دعم بناء حرس حدود صحراوي في ليبيا بدلا من تقديم الدعم والمساندة على الساحل، ونقل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية للصحراء للقيام بمهامها بدلا من مراقبه للساحل..