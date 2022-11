يورو أوبزرفر: هجرة غير شرعية كثيفة من ليبيا ودور أوروبي مفقود لمكافحتها

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورو أوبزرفر” الأوروبية الضوء على تفاقم الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا والدور الأوروبي المفقود لمكافحتها.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أرجع اضطرار الكثير من المهاجرين غير الشرعيين للفرار من ليبيا إلى الانهيار الكامل للنظام فيها بعد تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة مرارًا وتكرارًا، وارتفاع أسعار الوقود والخبز وانتهاكات حقوق الإنسان وخلافات سياسية مفضية لعنف مسلح.

وشدد التقرير على وجوب لعب الاتحاد الأوروبي دورًا أكبر في دعم السلام والمصالحة والمساءلة في ليبيا، وعدم الاكتفاء بالتركيز على ردع المهاجرين غير الشرعيين، داعيًا برلمان أوروبا لاتخاذ موقف مبدئي ودافع للتغيير الملموس لواقع حال سكان ليبيا.

وأوضح التقرير أن السكان من الليبيين النازحين والمهجرين داخليًا والمهاجرين غير الشرعيين يواجهون احتياجات إنسانية كبيرة للغذاء والدواء والمأوى، في ظل تقلص دور المجتمع المدني في البلاد، ما قاد لتصعيب عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف التقرير: إن فشل الاتحاد الأوروبي قاد لتعريض حياة المهاجرين غير الشرعيين للخطر والإخفاق بمساعدة المحتاجين للدعم، ما يحتم الإصلاح بوضع ثقل كافة دوله خلف جهود تحقيق الاستقرار والسلام وتشجيع المشاركة الكاملة بالعمليتين السياسية والانتخابية واحترام ودعم القانونين الإنساني وحقوق الإنسان الدوليين.

ونبه التقرير لأهمية قيام الاتحاد الأوروبي بدعم السلطات لتعزيز البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والرعاية الصحية وتمكين الجميع من الوصول إلى الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي، مع وجوب تقنين التعامل مع خفر السواحل الليبيين في إطار عدم المساس بحقوق الإنسان.

وحذر التقرير من تحول مياه البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للفارين من ليبيا بحثًا عن الحماية ولقيم الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان والكرامة والمساواة في حال تنصل دوله عن القيام بواجباتها، ناقلًا عن مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد “إيلفا جوهانسون” وجهة نظرها بالخصوص.

وقالت “جوهانسون”: “الغالبية العظمى من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا هم من دول لا يحتاج رعاياها لحماية دولية مثل مصر وبنغلاديش وتونس، ما يحتم على دول الاتحاد الأوروبي العمل عبر التوافقات مع دول ثالثة لتسهيل العودة الطوعية وتقاسم مسؤولية إعادة التوطين”.

