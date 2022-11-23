أبو جناح يترأس المؤتمر الدولي الثاني لصحة المعتقلين والمحتجزين

وأكد أبو جناح أن الوزارة “ستبذل أقصى ما يمكن من أجل النهوض بخدمات الصحة السجنية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة، بالتعاون مع كل الشركاء والجهات ذات العلاقة” وفق قوله، مشيرًا إلى أن “التحديات الهيكلية والأمنية التي تواجه نظام السجون في ليبيا تؤثر سلبا على الخدمات الصحة المقدمة للسجناء” وفق تعبيره.

فيما قالت الوزارة إنّ الفريق المكلف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيباشر عمله في ليبيا بعد المؤتمر لتقييم كل السجون في ليبيا من الناحية الصحية.