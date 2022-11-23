أبو جناح يترأس المؤتمر الدولي الثاني لصحة المعتقلين والمحتجزين

الوطن / متابعات
أعلنت وزارة الصحة الليبية عن ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الثاني لصحة المعتقلين والمحتجزين.
وقالت الوزارة إنّ المؤتمر الذي يقام في دولة تونس على مدى يومين قد شارك فيه ممثلون عن وزراء الدفاع العدل والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية ومجموعة من الخبراء الدوليين، وذلك بحضور رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا.
وأكد أبو جناح أن الوزارة “ستبذل أقصى ما يمكن من أجل النهوض بخدمات الصحة السجنية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة، بالتعاون مع كل الشركاء والجهات ذات العلاقة” وفق قوله، مشيرًا إلى أن “التحديات الهيكلية والأمنية التي تواجه نظام السجون في ليبيا تؤثر سلبا على الخدمات الصحة المقدمة للسجناء” وفق تعبيره.
فيما قالت الوزارة إنّ الفريق المكلف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيباشر عمله في ليبيا بعد المؤتمر لتقييم كل السجون في ليبيا من الناحية الصحية.
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