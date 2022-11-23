“التومي” يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تذليل الصِعاب أمام البلديات

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “بدر الدين التومي” اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء، مع فريق بعثه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتمثل في الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) “مارك أندريه فرانش”، وذلك برفقة الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر الدين المحتوت” ومكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة “عادل الصيد”.

وشارك في الاجتماع رئيس فريق محور الحوكمة “عصام قربع” ورئيس فريق محور بناء السلام ” خالد اللافي”، حيث جرى مُناقشة عدد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها مسألة مراجعة وتقييم الأعمال القائمة ومناقشة المشاريع التي يمكن تنفيذها لدعم وتمكين البلديات من اختصاصها وتذليل الصِعاب التي قد تواجههم.

كما ناقش الطرفان سُبل تدعيم جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية بالبلديات وسرعة إنجازها إضافة لنقاط أُخرى تتعلق بتمكين البلديات من استلام اختصاصاتها بكافة البلديات.