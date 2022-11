ليبيا- نقل موقع أخبار “غريك ستي تايمز” اليوناني الناطق بالإنجليزية تصريحات جديدة لوزير خارجية البلاد “نيكوس ديندياس” تنتقد تركيا واتفاقها البحري الأخير.

التصريحات التي أدلى بها “ديندياس” خلال مشاركته في منتدى “حوار المنامة 2022” وحلقة نقاش حملت عنوان “شراكات أمنية جديدة في الشرق الأوسط” وتابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد قال فيها: “تعمل تركيا كمسبب للمشاكل في المنطقة ولا تتقبل القانونين الدولي والبحار الدولي”.

وأضاف “ديندياس” قائلًا: “كانت تركيا تتفق مع حكومات طرابلس على مناطق بحرية وتتجاهل حق الجزر اليونانية وهذه الحكومات مثيرة للمشاكل من خلال توقيعها اتفاقات غير قانونية مع أنقرة، لخلق مشاكل محتملة مع اليونان ونشر الأسلحة في منطقة الساحل في وضع خارج عن نطاق السيطرة”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post ديندياس: طرابلس تثير المشاكل في المنطقة بتوقيعها اتفاقيات غير قانونية مع أنقرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية