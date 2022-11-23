التومي يجتمع بفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الوطن / رصد

عقد وزير الحكم المحلي في الحكومة منتهية الولاية “بدر الدين التومي”، اجتماعا موسعا، الثلاثاء، مع فريق بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيادة “مارك أندريه فرانش”.

وجرى الاجتماع بحضور كل من الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر الدين المحتوت” ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة “عادل الصيد”، ورئيس فريق محور الحوكمة “عصام قربع” ورئيس فريق محور بناء السلام ” خالد اللافي”.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، في مقدمتها مسألة مراجعة وتقييم الأعمال القائمة، ومناقشة المشاريع التي يمكن تنفيذها لدعم وتمكين البلديات من اختصاصها وتذليل الصِعاب التي قد تواجههم.