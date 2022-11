ليبيا – قام وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون رفقة عدد من المديرين العامين ومديري المكاتب والمستشارين بزيارة مقر الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، والتي تمّ نقل تبعيتها مؤخرًا إلى وزارة النفط والغاز.

الوزير ناقش مع الحاضرين أهم المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها، وذلك من خلال العرض المرئي الذي قدّم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين العامين ومديري الإدارات، وكذلك آليات تنفيذ مشروع غاز المدينة ومراحل إحيائه من جديد، بالإضافة إلى الحديث عن الخطوط التي أنشئت من قبل الشركة لتغذية محطات الكهرباء كمحطة السرير الكهربائية.

وفي الختام، أثنى عون على كل الجهود التي تقوم بها الشركة رغم شحّ الميزانيات المتوفرة لديها، مؤكدًا أن وزارة النفط والغاز ستقدم كل الدعم للتغلب على الصعوبات التي تواجه الشركة لإنجاز مشاريعها، وفقًا لما يكفله القانون من تشريعات منظمة للعمل.

Shares

The post عون: سنقدم كل الدعم للتغلب على الصعوبات التي تواجه الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية